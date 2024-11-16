Ддиверсійно-розвідувальна група РФ покинула район ще до ліквідації встановлених прапорів.

Українські прикордонники знищили російські прапори, які повісила ворожа ДРГ при спробі зайти в прикордоння Чернігівської області.

"Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили "ганчірки", - пише пресслужба ДПСУ.

Як зазначається, чергова провокація російських загарбників закінчилась поразкою. У Держприкордонслужбі розповіли, що проведена розвідка показала, що диверсійно-розвідувальна група РФ покинула район ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії.

"Ворог продовжує намагатися навʼязувати свої "перемоги" та психологічно тиснути, без жодного військового сенсу. Закликаємо не піддаватися на інформаційно-психологічні впливи противника", - наголосили прикордонники.

Диверсійно-підривна діяльність РФ

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада, Служба безпеки України заявила, що за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського затримала "крота" російської воєнної розвідки (ГРУ), який передавав окупантам плани спецоперацій Сил оборони.

Того ж дня російська пропаганда заявила, що диверсійно-розвідувальна група зайшла в село Грем’яч Чернігівської області. Активність диверсантів за останній час суттєво зменшилася, утім країна-терорист не відмовилася від застосування ДРГ, в тому числі і для проведення психологічного впливу.

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