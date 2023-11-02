Внаслідок російського вторгнення Україна стала найбільш замінованою країною у світі, випередивши Афганістан та Сирію, пише видання.

Масштаби забруднення територій України мінами та снарядами є найбільшими з часів Другої світової війни. Для розмінування українських територій із використанням звичайних методів і ресурсів знадобиться 757 років.

Про це пише видання TIME. Зазначається, що за понад 600 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна стала найбільш замінованою країною у світі, випередивши Афганістан та Сирію. Вважається, що третина української території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також дротами, мінами-пастками та осколками снарядів.

"Величезні мінні поля не тільки загальмували військовий контрнаступ України. Вони поставили під загрозу життя шість мільйонів мирних жителів і зробили непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що вплинуло як на економіку України, так і на світове постачання продовольства", – йдеться у матеріалі.

Міністр економіки України Юлія Свириденко наголосила, що масштаби забруднення України мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшими з часів Другої світової війни. Згідно з оцінкою, опублікованою GLOBSEC, аналітичним центром у Словаччині, Україні знадобиться 757 років, щоб усунути цю загрозу, використовуючи звичайні методи та наявні ресурси.

Згідно з даними, наданими TIME Міністерством економіки України, станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителя загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені. Ці цифри не враховують територій, які все ще знаходяться під російською окупацією або де тривають важкі бої.

Офіційні особи кажуть, що кількість жертв внаслідок детонації наземних мін може сягнути 9000 до 2030 року, якщо проблему не буде ефективно вирішено.

"Без розмінування ми не зможемо повноцінно запустити нашу економіку", – наголосила Свириденко.

Голова відділу протимінної діяльності ООН Програми розвитку ООН в Україіні Пол Хеслоп розповів, що за останні 30 років він працював майже в кожній країні, забрудненій мінами. На його думку, досвід України привнесе багато змін у протидію цій загрозі.

"Протягом наступних трьох років ми побачимо фундаментальні зміни в тому, як здійснюється гуманітарне розмінування в Україні, що вплине на протимінну діяльність у всьому світі", – зауважив він.

Мінна небезпека в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення проблема мінного забруднення українських територій постала як ніколи гостро. На деокупованих територіях зафіксовано десятки випадків підриву цивільних на мінах. Стаються подібні трагедії і у регіонах, близьких до фронту.

15 жовтня на Миколаївщині на міні підірвалися двоє дітей. 14-річний хлопчик загинув, його 12-річний товариш отримав травми. Того ж дня аналогічний трагічний випадок стався на Чернігівщині – там на міні в лісосмузі підірвалися двоє людей. Один із них загинув.

При чому, забруднені мінами не тільки території суходолу, але й акваторія Чорного моря. У середині жовтня біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер. Це сталося вже вдруге за той місяць.

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