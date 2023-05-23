В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на пʼяти напрямках. Важкі бої тривають Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу там відбулося відбулося 16 бойових зіткнень.

Як зазначається в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.

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Також зазначається, що на Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артобстріли по районах населених пунктів Керамік, Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, як поінформували в Генштабі, підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Курахове та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці та Степовому Запорізької області, а обстріляв з артилерії Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золоту Балку, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівку, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон", – мовиться у зведенні Генштабу.

Війна в Україні: актуальні новини

Минулої доби ЗСУ ліквідували 480 російських окупантів. Загальні бойові втрати ворога з початку війни оцінюються в 204 тис. 360 осіб. Також Сили оборони упродовж вчорашнього дня знищили чотири ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, один вертоліт, 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети.

Водночас Росія продовжує тероризувати українські міста. Ворог вдарив ракетами по багатоповерхівці в Авдіївці Донецької області. Повідомлялося, що під завалами дев'ятиповерхівки знаходяться щонайменше дві людини, але це число може збільшитися до пʼяти.

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