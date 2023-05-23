Російські втрати продовжують зростати, особливо в артилерії.

За вчорашній день Сили оборони України знищили ще близько 480 російських окупантів. До теперішнього моменту загальні втрати країни агресора оцінюються в 204 360 осіб убитими, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також ворог продовжує нести втрати у військовій техніці. Особливо високими виявилися ворожі втрати в артилерії - 40 одиниць за добу. В цілому за вчорашній день було знищено:

4 танки (всього - 3789),

12 бойових броньованих машин (7419),

40 артилерійських систем (3318),

1 вертоліт (295),

34 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2864),

4 крилаті ракети (1015),

10 автомобілів та автоцистерн (6139),

6 одиниць спеціальної техніки (433).

Ситуація на фронті

За останню добу російські окупанти зосередили свої наступальні зусилля одразу на п'яти напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. В цілому за день відбито більше 30 атак. Найгарячіша ситуація в Бахмуті та Мар'їнці.

Відео дня

Також У Генштабі розповіли, що минулої ночі ворог атакував тилові райони України за допомогою безпілотників-камікадзе типу "Шахед". За попередньою інформацією було використано не менше 4 апаратів, всі збиті.

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