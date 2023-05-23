За вчорашній день Сили оборони України знищили ще близько 480 російських окупантів. До теперішнього моменту загальні втрати країни агресора оцінюються в 204 360 осіб убитими, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також ворог продовжує нести втрати у військовій техніці. Особливо високими виявилися ворожі втрати в артилерії - 40 одиниць за добу. В цілому за вчорашній день було знищено:
- 4 танки (всього - 3789),
- 12 бойових броньованих машин (7419),
- 40 артилерійських систем (3318),
- 1 вертоліт (295),
- 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2864),
- 4 крилаті ракети (1015),
- 10 автомобілів та автоцистерн (6139),
- 6 одиниць спеціальної техніки (433).
Ситуація на фронті
За останню добу російські окупанти зосередили свої наступальні зусилля одразу на п'яти напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. В цілому за день відбито більше 30 атак. Найгарячіша ситуація в Бахмуті та Мар'їнці.
Також У Генштабі розповіли, що минулої ночі ворог атакував тилові райони України за допомогою безпілотників-камікадзе типу "Шахед". За попередньою інформацією було використано не менше 4 апаратів, всі збиті.