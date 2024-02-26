Окупанти активно намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, окупанти продовжують атакувати майже на всіх напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Куп’янському напрямку відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

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Дуже гарячими залишаються Авдіївський та Мар’їнський напрямки. Так, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 - в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

Водночас на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій - протягом минулої доби здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Новини війни

На днях президент України Володимир Зеленський розкрив втрати українських захисників у війні. Спочатку голова держави заявив, що втрати ЗСУ у п'ять разів менші, ніж російські. Однак 25 лютого все ж повідомив, що на війні загинула 31 тисяча українських військовослужбовців.

Водночас, як пише NYT, у США ще минулого літа оцінювали що на той момент було вбито близько 70 тисяч українців і 100-120 тис. було поранено. При цьому втрати російських військових, за словами офіційних осіб, були приблизно вдвічі більші.

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