За добу ліквідовано, зокрема, один артилерійський засіб супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж доби українські артилеристи та ракетники уразили один район зосередження особового складу російських загарбників, одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби, а також один артилерійський засіб, який знаходився на вогневій позиції.

Українська авіація завдала п'ять ударів по районах зосередження ворожої живої сили, військової техніки та озброєння, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму вечірньому зведенні у суботу, 29 липня.

"Також нашими захисниками було знищено один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначили у Генштабі.

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Вранці 29 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники намагалися наступати на сході нашої держави, але отримали гідну відсіч. Зокрема, ворог намагався рухатися вперед біля міста Мар’їнка.

Варто зазначити, що українські воїни контрнаступають на Бердянському й Мелітопольському напрямках. Крім того, повідомлялося про нові успіхи наших захисників на Бахмутському напрямку.

РФ на нашій території зазнає величезних втрат. Загальні втрати ворога на 29 липня 2023 становлять приблизно 245 220 супротивників. Крім того, окупанти втратили, зокрема, 4 786 артилерійських систем та 4 007 дронів оперативно-тактичного рівня.