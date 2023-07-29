Російські війська у Херсонській та Запорізькій областях основну увагу фокусують на веденні позиційної оборони

Російські окупанти зосередились на утриманні сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у повідомленні Military Media Center. "За наявною інформацією, російські війська у Херсонській та Запорізькій областях основну увагу фокусують на веденні позиційної оборони для збереження шляхів комунікацій з окупованим Кримом", - пояснюється у повідомленні.

Крім того, зазначається, що у Чорному та Азовському морях росіяни прагнуть запобігти атакам на свій флот та намагаються поліпшити оборону пунктів базування кораблів.

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Ситуація на півдні України

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

За добу артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка та Степове Запорізької області та Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Тягинка, Іванівка і Садове Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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