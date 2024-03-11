Зокрема, було завдано ударів по ворожому пункту управління.

Сили оборони завдали потужних ударів по російських окупантах. Зокрема, били по зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" та радіолокаційному комплексу 1Л219 "Зоопарк".

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" та радіолокаційному комплексу 1Л219 "Зоопарк", – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та пункту управління противника.

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Водночас окупанти використовують тактику терору, завдають ударів і обстрілюють як військові, так і цивільні об’єкти.

"Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки", – сказано в повідомленні.

В Генштабі додали, що ворог завдав 6 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Втрати Росії в Україні

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що 10 березня на Запорізькому напрямку знищено ЗРК "Бук-М2", комплекс РЕБ "Палантин-К", станція РЕБ "Лєєр".

Також сили Сили оборони знищили чотири склади боєприпасів та командний пункт ворога та 47 одиниць військової техніки. Крім того нейтралізовано або знищено 352 БпЛА різних типів.

Втрати окупантів в особовому складі за час повномасштабної війни проти України сягнули 424 980 загарбників.

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