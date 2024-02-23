Президент зазначив, що росіяни втратили понад 400 тисяч солдатів.

Втрати серед українських захисників у п'ять разів менше, ніж російські. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

"Ми знаємо, що десятки тисяч людей були вбиті. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика", – сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Президент зазначив, що росіяни втратили понад 400 тисяч солдатів.

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Втрати України у війні

З початку повномасштабної війни Україна офіційно не розголошує втрати. Ще в 2022 році головнокомандувач сказав, що загинули близько 9 тисяч воїнів, проте потім інші числа не називалися.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше пропонував Зеленському розкрити дані про втрати України у війні, щоб суспільство зрозуміло, що втрати "не такі великі, як вони самі собі уявляють".

Водночас, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що одна з причин, за якими не розкриваються втрати – безпека самих захисників. За її словами, при плануванні операцій військові спираються, зокрема, на дані про кількість боєздатних осіб у підрозділах противника.

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