Влітку минулого року Штати стверджували, що Україна втратила близько 70 тисяч військових.

Кількість втрат української армії у війні проти Росії, які озвучив президент Володимир Зеленський, різко відрізняються від підрахунків офіційних осіб США.

Як пише The New York Times, незалежний аналіз цій заяві дати не вдалося. За словами Зеленського, Україні втратила 31 тисячі військових, однак у США ще минулого літа оцінювали цю цифру набагато більшою. Зокрема, за даними Вашингтона, на той момент було вбито близько 70 тисяч українців і 100-120 тис. було поранено. При цьому втрати російських військових, за словами офіційних осіб, були приблизно вдвічі більші.

Зеленський натомість заявив, що хоче протистояти російській пропаганді та іншим оцінкам, які поставили втрати Збройних сил України на набагато вищий рівень. Його заява пролунала тоді, коли українські війська, як заявили американські журналісти, відступають на більшій частині лінії фронту, а окупаційна армія здійснює наступальні операції на сході та півдні. Тиждень тому РФ захопила місто Авдіївка, яка довгий час залишалась українською фортецею на сході. Останніми днями ворожі війська повільно просуваються на захід, намагаючись закріпитися в цьому районі.

Відео дня

Втрати України у війні

Нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав Зеленського розкрити дані про втрати України у війні, щоб суспільство зрозуміло, що ці цифри "не такі великі, як вони самі собі уявляють".

Спочатку голова держави заявив, що втрати серед українських захисників у п'ять разів менше, ніж російські. Однак 25 лютого все ж оголосив, що на війні загинула 31 тисяч українських військовослужбовців.

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснювала, що одна з причин, за якими не розкриваються втрати – безпека самих захисників. Зокрема, при плануванні операцій військові спираються, зокрема, на дані про кількість боєздатних осіб у підрозділах противника.

Вас також можуть зацікавити новини: