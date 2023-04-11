Підтверджено ураження ворожих пунктів управління та боєпостачання.

На півдні Сили оборони України завдали нових втрат російським загарбницьким військам.

Про це повідомляється на офіційній сторінці оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook. Як зазначається, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили 35 окупантів, три безпілотних розвідники, антидронову рушницю, бойову броньовану машину та установку "Град".

"Крім того, дорозвідувані результати попередніх діб підтверджують ураження одного з ворожих пунктів управління в Скадовському районі Херсонщини та пункту боєпостачання в Каховському району", - йдеться у повідомленні.

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Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 179 320 загарбників.

Командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко ("Ахіллес") заявив, що російська приватна військова компанія "Вагнер" втратила понад 35 тисяч найманців з 40 тисяч, перекинутих на фронт.

Значні втрати визнають і російські пропагандисти. Так, терорист Ігор Стрєлков заявив, що останні місяці РФ зазнає суцільних поразок. Інший "експерт" під час виступу на російському телебаченні визнав, що російські війська зазнають набагато більших втрат, ніж українські.

Нещодавно російські опозиційні журналісти провели поіменний підрахунок втрат РФ і підтвердили поіменно загибель майже 20 тисяч російських військових.

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