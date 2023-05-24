Вадим Скібіцький зазначив, що в "чорному списку" всі, хто несе відповідальність за війну.

В Україні склали список росіян, яких можуть ліквідувати. Всі "цілі" несуть відповідальність за війну проти України, але перший у списку президент Російської Федерації Володимир Путін.

Журналіст німецького видання Welt запитав у представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, чи стоїть українська сторона за атаками на російських пропагандистів.

"На мій погляд, росіяни воюють один з одним, борються за свій прихід до влади. Такі люди, як Євген Пригожин, Ігор Гіркін та інші, які критикують уряд і армію", - відзначив розвідник в інтерв'ю.

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За його словами, для української розвідки це не найголовніші цілі, а в пріоритеті – командир підрозділу, який наказує своїм людям атакувати. При цьому він вказав, що на чолі "розстрільного списку" знаходиться Путін.

"Він (президент РФ – УНІАН) координує і вирішує, що відбувається. Зрештою, кожен повинен буде відповісти за свої дії. Начальник Генштабу Валерій Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу спланували напад і тепер не можуть повернути назад. Глава Чечні Рамзан Кадиров перші місяці був скрізь, а де він зараз? Він зрозумів, що стратегічно путінський режим вже програв. Але це не кінець списку, є ще Сергій Суровікін і російські командири, які увійшли, думаючи, що будуть брати участь в параді", - зазначив Скібіцький.

Крім того, він вказав, що в "чорний список" також потрапив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Ми воюємо, і це наші вороги. Якщо важлива фігура виробляє і фінансує для них зброю, то її усунення врятувало б життя багатьох мирних жителів. Згідно з міжнародними конвенціями, це законна ціль", - підсумував представник ГУР Міноборони України.

Смерть Путіна - останні заяви

У ЗМІ час від часу з'являється інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін має серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, видання The Sun писало, що у нього рання стадія хвороби Паркінсона і рак підшлункової залози, а також можливо рак передміхурової залози.

У січні 2023 року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що Путін хворий на рак. Він сподівається, що глава Кремля скоро помре.

Журналісти запитали у чату ChatGPT, чи закінчиться війна, якщо помре Путін. Штучний інтелект сумнівається, що Росія обов'язково завершить бойові дії після смерті глави Кремля.

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