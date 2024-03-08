"Швидка" доставила дитину до лікарні, медики діагностували вибухову травму та контузію.

Через обстріл російських окупантів Херсона постраждала дитина. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністраціія.

Зазначається, що внаслідок влучання авіабомби в будинок постраждав 7-річний хлопчик.

"Швидка" доставила його до лікарні. Медики діагностували вибухову травму та контузію. Лікарі надають йому допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також на місці обстрілу деблокували двох літніх людей із квартири на третьому поверсі, їх евакуювали у безпечне місце.

Війна в Україні - останні новини

У п'ятницю, 8 березня, ворог обстріляв Донеччину. Окупанти атакували селище Південне, місто Сіверськ та село Бердичі. Як результат - поранено чотирьох цивільних.

Нині прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Загалом упродовж доби найгарячіше було на двох напрямках. Зокрема, на Новопавлівському напрямку російські окупанти намагалися 18 разів прорвати українську оборону, а на Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Котлярівка Харківської області.

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