Окупанти атакували селище Південне, місто Сіверськ та село Бердичі.

В Донецькій області російські окупанти поранили чотирьох цивільних громадян. Про це інформує Донецька обласна прокуратура (ДОП).

Зазначається, що за процесуального керівництва ДОП розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

"8 березня 2024 року армія РФ здійснила артилерійський обстріл селища Південне Бахмутського району. Осколкового поранення зазнав 23-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Йому надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також у ДОП повідомили, що у місті Сіверськ від влучання ударного FPV-дрона по цивільному автомобілю дістали тілесні ушкодження двоє осіб: 64-річного водія доставлено до лікарні з опіками у тяжкому стані, а його пасажира 85 років - з контузією й пораненням руки. Крім того, під приціл військ держави-агресора потрапило село Бердичі Очеретинської ОТГ, внаслідок чого отримала травми місцева мешканка 68 років.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - зазначили у прокуратурі.

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Впродовж доби найгарячіше було на двох напрямках. Зокрема, на Новопавлівському напрямку російські окупанти намагалися 18 разів прорвати українську оборону, а на Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Котлярівка Харківської області.

Також УНІАН повідомляв, що Сили оборони за добу вразили десяток позицій окупантів. Так, було вражено три ворожі станції радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів.

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