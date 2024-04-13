Путін намагається запобігти виходу української оборонної промисловості на рівень самозабезпечення.

Президент Росії Володимир Путін визнав, що триваюча ударна кампанія Росії проти українських енергетичних об’єктів частково спрямована на знищення української оборонної промисловості. Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, це підтверджує поточну оцінку ISW про те, що російські удари по українських енергетичних об’єктах спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу.

"Нещодавня російська ударна кампанія погіршує потужність України з виробництва електроенергії... Путін, ймовірно, сподівається запобігти виходу української оборонної промисловості на рівень майже самозабезпечення в довгостроковій перспективі, оскільки потужна оборонна промисловість може поставити Україну в хорошу позицію для захисту від майбутньої російської агресії та значно зменшити залежність України від західної допомоги", - пишуть аналітики.

Як оцінюють у ISW, розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати захист від Росії та довгострокові потреби національної безпеки за значного зменшення іноземної військової допомоги.

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"ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати великі пакети допомоги Україні на невизначений термін, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонний промисловий потенціал, але надання Заходом систем протиповітряної оборони та ракет для України має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетику, інфраструктуру та розвиток оборонної промисловості від російських ударів", - зазначають аналітики.

Удари по українській енергетиці

Протягом останніх кількох тижнів Росія методично руйнує українську критичну інфраструктуру. Було завдано ударів по Дніпровській ГЕС, зруйновано Харківську ТЕЦ-5 та безліч інших об'єктів.

Під час масованого ракетного удару по Україні 11 квітня Росія повністю знищила Трипільську ТЕС у Київській області. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Згодом у "Центренерго" заявили, що внаслідок атаки знищено всю генерацію підприємства.

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