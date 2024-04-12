За словами Путіна, Москва не била по енергетиці України в зимовий період із "гуманітарних міркувань".

Останніми тижнями Росія завдає масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував ці атаки.

"На жаль, ми спостерігали серію ударів по наших енергооб'єктах останнім часом і змушені були відповідати", – видав він під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Водночас він заявив, що "пожалів" українське населення. За словами Путіна, Москва не била по енергетиці України в зимовий період із "гуманітарних міркувань".

"Не хотіли залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо. Але після нанесення ударів по наших енергооб'єктах були змушені відповісти", – спробував диктатор пояснити терор.

Він зазначив, що російські удари по енергооб'єктах в Україні – це частина процесу "демілітаризації".

"Перш за все, ми виходимо з того, що ми таким чином впливаємо на ОПК – на оборонно-промисловий комплекс України, причому безпосередньо", – сказав Путін.

Атаки РФ по українській енергетиці: це варто знати

Протягом останніх кількох тижнів Росія методично руйнує українську критичну інфраструктуру. Було завдано ударів по Дніпровській ГЕС, зруйновано Харківську ТЕЦ-5 та безліч інших об'єктів.

Під час масованого ракетного удару по Україні 11 квітня Росія повністю знищила Трипільську ТЕС у Київській області. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Згодом у "Центренерго" заявили, що внаслідок атаки знищено всю генерацію підприємства.

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