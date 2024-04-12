Останніми тижнями Росія завдає масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував ці атаки.
"На жаль, ми спостерігали серію ударів по наших енергооб'єктах останнім часом і змушені були відповідати", – видав він під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Водночас він заявив, що "пожалів" українське населення. За словами Путіна, Москва не била по енергетиці України в зимовий період із "гуманітарних міркувань".
"Не хотіли залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо. Але після нанесення ударів по наших енергооб'єктах були змушені відповісти", – спробував диктатор пояснити терор.
Він зазначив, що російські удари по енергооб'єктах в Україні – це частина процесу "демілітаризації".
"Перш за все, ми виходимо з того, що ми таким чином впливаємо на ОПК – на оборонно-промисловий комплекс України, причому безпосередньо", – сказав Путін.
Атаки РФ по українській енергетиці: це варто знати
Протягом останніх кількох тижнів Росія методично руйнує українську критичну інфраструктуру. Було завдано ударів по Дніпровській ГЕС, зруйновано Харківську ТЕЦ-5 та безліч інших об'єктів.
Під час масованого ракетного удару по Україні 11 квітня Росія повністю знищила Трипільську ТЕС у Київській області. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Черкаській та Житомирській областях.
Згодом у "Центренерго" заявили, що внаслідок атаки знищено всю генерацію підприємства.