Північнокорейські війська вперше вступили в бій проти ЗСУ у Курській області Росії та зазнали значних втрат. Цю інформацію журналістам підтвердив речник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер, пише Financial Times.
"Ми оцінюємо, що північнокорейські солдати брали участь у бої на Курщині. У нас дійсно є ознаки того, що вони зазнали втрат, як убитими, так і пораненими", — сказав Райдер.
Пізніше речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що кілька десятків північнокорейських солдатів були вбиті або поранені.
Війська КНДР вступили в бій проти ЗСУ
Як писав УНІАН, за три дні Сили Спеціальних операцій ЗСУ знищили 50 північнокорейських солдатів. Ще 47 зазнали поранень. На відео, яке продемонстрували в ССО, видно, як ворог пересувається по відкритій місцевості – полем і його прицільно за допомогою дронів знищують бійці ЗСУ.
Українські військові зазначили, що тактика північних корейців не була схожою на тактику росіян, які зазвичай пересуваються малими групами і залишаються поблизу лісів, щоб уникати ударів нашої артилерії. Натомість корейці не боялися пересуватися відкритими полями великими групами, за що і поплатилися.