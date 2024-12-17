За оцінкою американської розвідки, втрати корейців оцініються десятками убитих і поранених.

Північнокорейські війська вперше вступили в бій проти ЗСУ у Курській області Росії та зазнали значних втрат. Цю інформацію журналістам підтвердив речник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер, пише Financial Times.

"Ми оцінюємо, що північнокорейські солдати брали участь у бої на Курщині. У нас дійсно є ознаки того, що вони зазнали втрат, як убитими, так і пораненими", — сказав Райдер.

Пізніше речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що кілька десятків північнокорейських солдатів були вбиті або поранені.

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Війська КНДР вступили в бій проти ЗСУ

Як писав УНІАН, за три дні Сили Спеціальних операцій ЗСУ знищили 50 північнокорейських солдатів. Ще 47 зазнали поранень. На відео, яке продемонстрували в ССО, видно, як ворог пересувається по відкритій місцевості – полем і його прицільно за допомогою дронів знищують бійці ЗСУ.

Українські військові зазначили, що тактика північних корейців не була схожою на тактику росіян, які зазвичай пересуваються малими групами і залишаються поблизу лісів, щоб уникати ударів нашої артилерії. Натомість корейці не боялися пересуватися відкритими полями великими групами, за що і поплатилися.

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