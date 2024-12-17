Масові атаки північнокорейської піхоти є частиною плану російського командування.

Корпус військових КНДР, які воюють проти України пліч-о-пліч з російськими солдатами, міг втратити 4% своєї чисельності в одній битві на території Курської області. Про це пише Forbes.

Атакуючи трьома хвилями через відкриті поля біля села Плехове в суботу, північнокорейська піхота змогла витіснити 100 українських військових, які утримували село. У штурмі, ймовірно, брали участь понад 500 солдатів КНДР з 92-ї та 94-ї окремих бригад спеціальних операцій Північної Кореї. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що втрати військових КНДР можуть становити до половини всіх солдатів, які брали участь у атаці. Інформація перевіряється.

Відеозаписи та репортажі з атак на Курській дузі, в яких брали участь російські та північнокорейські війська, можуть пояснити, чому північнокорейці втратили так багато людей. Вочевидь, сили КНДР пішли в атаку серед білого дня – пішки, маршируючи по мінах під пильним оком українських безпілотників. Зрештою, вони потрапили під вогонь безпілотників і артилерії.

Після того, як українські сили відступили на захід і дим розвіявся, вантажівки вивезли імовірно сотні вбитих і поранених північнокорейців. Це доволі значний відсоток приблизно 12-тисячного північнокорейського угруповання, яке було розгорнуто на північ від Курської дуги.

"Попри всі свої втрати під Плеховим, північнокорейці принаймні здобули певні позиції. Результати на протилежному боці виступу можуть бути менш обнадійливими для армії Пхеньяна, яка веде свою першу велику війну за останні десятиліття. Українська 17-та важка механізована бригада, яка утримує лінію на західному краю виступу, заявила, що "завдала значних втрат противнику", можливо, включаючи північнокорейців. Схоже, що бригада не здала багато позицій", – пише автор.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначав, що масові атаки північнокорейської піхоти є частиною плану російського командування. За його словами, росіяни "роблять ставку на цифри".

"Як довго північнокорейський 11-й армійський корпус зможе витримати стратегію атак на виснаження – незрозуміло. Можливо, корпус поховав або відправив до шпиталю одного з кожних 25 солдатів, які перебувають під його командуванням, лише за минулі вихідні", – резюмує видання.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Військові КНДР, перекинуті до РФ для участі у війні проти України, вже залучаються до штурмів на території Курської області РФ. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

У США також підтверджують, що військові КНДР на території Курської області РФ вже зазнають втрат. При цьому речник Держдепу США Метью Міллер акцентував, що потенційне перекидання північнокорейських солдатів на територію України буде розцінюватися як посилення ескалації.

Вас також можуть зацікавити новини: