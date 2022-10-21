Ліквідація ворожого літака сталася під час повітряної тривоги.

У Миколаївській області збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram.

"Під час тривоги мінус ворожий Су-25", - написав він.

Повітряна тривога на Миколаївщині тривала півтори години – з 15:06 до 16:37.

В повітряному командуванні "Південь" уточнили, що штурмовик збили близько 16:00 години в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади.

Втрати Росії в Україні

Днями у Херсонської області також знищили російський Су-25.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять 269 літаків і 243 вертольоти.

Відомо, що наразі нібито між Білоруссю і Росією тривають переговори щодо переобладнання білоруських Су-25 на носії ядерної зброї.

Довідка УНІАН. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. Су-25 вперше піднявся у повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року, брали участь у багатьох військових конфліктах.

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