Поки передавати Білорусі технології з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається.

Наразі нібито між Білоруссю і Росією тривають переговори щодо переобладнання білоруських Су-25 на носії ядерної зброї.

Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету ГА ООН Костянтин Воронцов.

"На даному етапі мова йде виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами в звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю", - сказав він. Відео дня

Воронцов додав, що поки передавати Білорусі технології з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається.

Він також уточнив, що зараз "не передбачається також ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщати такі боєзаряди на білоруську територію".

Війна - новини: як Росія використовує Білорусь

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір республіки для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Західні аналітики відзначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Станом на 13 жовтня українські військові заявляли, що ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

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