Сьогодні у Херсонської області збито російський штурмовик Су-25.
Про це від час інформаційного телемарафону повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
За його словам, штурмовик збили приблизно о 9:20.
"Збило щойно Повітряне командування "Південь" Су-25 рашистів", – сказав він.
Обстріли України 18 жовтня: що варто знати
Як писав УНІАН, вранці 18 жовтня російські загарбники атакували міста України, зокрема, ракетами. По всій країні було оголошено багатогодинну повітряну тривогу.
Після 6 ранку стало відомо, що у Кривому Розі лунають вибухи.
Пізніше стало відомо про обстріли Харкова та області. Зокрема, під ударом був район одного із промислових підприємств в облцентрі.
Крім цього, росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі.
Також відомо, що є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Житомирщині. Житомир знеструмлений.
Зафіксовані і три прильоти в об'єкт енергозабезпечення у Києві.
Очільники ОВА та мери масово закликають мешканців заряджати телефони, повербанки, запастися водою.