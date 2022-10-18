Штурмовик збили приблизно о 9:20.

Сьогодні у Херсонської області збито російський штурмовик Су-25.

Про це від час інформаційного телемарафону повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словам, штурмовик збили приблизно о 9:20.

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"Збило щойно Повітряне командування "Південь" Су-25 рашистів", – сказав він.

Обстріли України 18 жовтня: що варто знати

Як писав УНІАН, вранці 18 жовтня російські загарбники атакували міста України, зокрема, ракетами. По всій країні було оголошено багатогодинну повітряну тривогу.

Після 6 ранку стало відомо, що у Кривому Розі лунають вибухи.

Пізніше стало відомо про обстріли Харкова та області. Зокрема, під ударом був район одного із промислових підприємств в облцентрі.

Крім цього, росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Також відомо, що є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Житомирщині. Житомир знеструмлений.

Зафіксовані і три прильоти в об'єкт енергозабезпечення у Києві.

Очільники ОВА та мери масово закликають мешканців заряджати телефони, повербанки, запастися водою.

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