Ворожі колони висунулись для атаки на світанку, а штурм почався відразу з кількох напрямків.

Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.

"Армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор". Атакували росіяни і на мотоциклах - виїхало 12 "гонщиків", - повідомили в бригаді.

Зазначається, що ворожі колони висунулись для атаки на світанку, а штурм почався відразу з кількох напрямків.

"Аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах. По бойових порядках окупантів відразу почала працювати наша артилерія. Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти наші оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, підступно розставлених саперами 79-ки. У підсумку бою наші десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків. Росіяни зазнали шалених втрат у живій силі: 40 росіяни - знищено, ще 37 - поранено", - сказано у повідомленні.

Після підбиття перших танків і бронемашин, інша техніка кинулась тікати з поля бою. В результаті піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами пілоти дронів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що попри те, що українським військовим вдалося збити основний наступальний потенціал росіян на Харківському напрямку, вони продовжують спроби просування.

За його словами, це відбувається шляхом перекидання "голої" піхоти у розбиті підрозділи.

"У ворога часто залишається лише командування бригади або дивізії, яка наступала, їй передають декілька батальйонів "голої" піхоти без техніки та іншого озброєння. Їх одразу відправляють в бій на штурми з одним простим завданням – добігти до окопів українських воїнів", - розповів він.

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