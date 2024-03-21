Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер зазначає, що зважаючи на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху.

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва. Про це Бауер сказав у своїй промові на Київському безпековому форумі в четвер, наголосивши, що песимісти не виграють воєн.

"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році", – зазначив він.

Бауер підкреслив, що, зважаючи на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху.

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"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", – заявив він.

Бауер про війну в Україні

Раніше Бауер заявив, що Україні необхідно провести додаткову мобілізацію. За його словами, для подального введення війни Україна потребує не лише зброї, а й людей.

Бауер був у складі воєнної натівської делегації, яка вперше здійснила свій візит до Києва. Членам делегації довелося ховатися в укритті - через потужну ракетну атаку Росії на столицю.

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