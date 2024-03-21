Офіцер НАТО Роб Бауер вважає, що Україні потрібно провести мобілізацію, аби замінити загиблих і поранених.

Очільник Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україні необхідно провести додаткову мобілізацію. За його словами, для подального введення війни Україна потребує не лише зброї, а й людей. Про це він сказав під час виступу на Київському безпековому форумі, його слова цитує "Європейська правда".

"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", - наголосив Бауер.

Також офіцер закликав суспільство не думати песимістично про здатність України виграти війну та наголосив на подальшій підтримці Києва. Він додав, що песимісти не перемагають у війнах.

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"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році", - зауважив голова Військового комітету НАТО.

Бауер зазначив, якщо подивитися на факти, то є всі причини вважати, що Україна здатна досягти успіху у війні з РФ.

"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", - сказав він.

За його словами, українські захисники кардинально змінили безліч аспектів ведення сучасної війни.

"Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння", - підкреслив Бауер.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, чи потрібно зараз мобілізувати півмільйона українців. За його словами, наразі це не є необхідним.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо у нас буде підтримка з боку наших партнерів щодо артилерійських снарядів, щодо ракет великої та середньої дальності", - зазначив Шмигаль в інтерв'ю Bloomberg.

Також старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що більшість українців вважають, що "мобілізація зараз - квиток в один кінець". За його словами, через такі думки майбутнє України його починає турбувати ще більше.

"Зараз, якщо ти мобілізований в Україні і тебе призвали в армію, це багато в чому квиток в один кінець, особливо якщо ти йдеш в піхоту. Близько 70% втрат, як правило, трапляються в піхоті. І єдиний "вихід" - якщо ти вбитий або поранений під час бою", - зауважив він.

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