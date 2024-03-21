Росія на світанку здійснила масовану ракетну атаку на Київ, запустивши 31 ракету.

Сьогодні на світанку Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом російські війська запустили по Києву 31 ракету - дві балістичні ("Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал") і 29 крилатих (типу Х-101/Х-555). Усі були збиті.

Водночас внаслідок падіння уламків сталося загоряння в декількох будівлях, вилетіли вікна у багатоповерхівці у Святошинському районі. Частина уламків ракети впала на дитячий садок. За останніми даними постраждали 13 людей. шестеро - у Святошинському районі, семеро - у Шевченківському. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка.

Британське видання The Times опублікувало відео, на якому можна побачити, як зустрічали світанок кияни. На кадрах над охопленим димом містом лунає сирена повітряної тривоги, а також видно масштабну пожежу, спричинену падінням уламків.

Також видання показало, як кияни ховаються у метро. На підземних станціях люди щільно сидять на ескалаторі, а деякі лежать просто у вестибюлі та принесених з дому підстилках.

Атака на Київ 21 березня

За підрахунками ЗМІ, вартість випущених Росією по Україні ракет під час масованої атаки 21 березня складає 390 мільйонів доларів. Як зазначали у Повітряних силах, ракети маневрували складно, ворог вишукував дієву тактику, щоб завдати максимальної шкоди.

Водночас, як прогнозує майор запасу Олексій Гетьман, сьогоднішня ракетна атака швидше за все була для РФ "розвідкою боєм" - окупанти перевіряли нашу оборону. Тому наступні обстріли, за його словами, можуть бути потужнішими та масованішими, і можуть відбутися вже зовсім скоро.

Вас також можуть зацікавити новини: