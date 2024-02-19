Триває повномасштабна війна в Україні, і те, що українська держава все ще незалежна, і її захисникам вдалося повернути половину земель, захоплених росіянами у 2022, - це вже чудовий факт.
У західних державах були "занадто оптимістично" налаштовані щодо ходу протистояння в Україні торік, а тепер необхідно бути обережними, щоб не впадати в надмірний песимізм у поточному, публікує думку голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера Financial Times. За його словами, на Заході вважали, що українські воїни здобудуть перемогу, якщо отримають підготовку й потрібні боєприпаси.
"Сам факт, що Україна все ще є суверенною країною, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим", - підкреслив офіцер Альянсу.
Коли закінчиться війна в Україні та як - прогнози, які варто прочитати
Видання Business Insider опублікувало чотири можливі варіанти завершення повномасштабного протистояння українців проти росіян - Україна витримує, росіяни перемагають, укладається мирна угода, росіяни застосовують ядерну зброю.
Варто зазначити, що Київ проти переговорів з супротивником на його умовах. Україна хоче повернути під свій контроль всі території, які захопили росіяни, і продовжить боротися за вихід на свої кордони станом на 1991 рік.
У січні 2024 року під час несподівану візиту в Київ британський прем'єр Ріші Сунак поділився думкою, що війна проти росіян буде довгою, але українці здобудуть перемогу. Президент Володимир Зеленський зазначав, що громадянам України потрібно протриматися ще цей рік.