Юрій Ігнат зазначив, що це вже не перша провокація Росії в повітряному просторі іноземних держав.

У Повітряних силах України прокоментували проліт російських ракет у повітряному просторі Румунії та Молдови. Українські захисники могли їх збити, але це могло загрожувати жителям іншої держави.

"Повітряні сили могли збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики та загрози населенню іноземної держави, тому не зробили це одразу", - повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі виданню "Українська правда".

При цьому він нагадав, що це вже не перша подібна провокація з боку Москви в повітряному просторі іноземних держав – схожа ситуація була зафіксована в Молдові.

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Проліт російських ракет через Румунію та Молдову - що відомо

Вранці в п'ятницю, 10 лютого, в Україні оголосили повітряну тривогу через 14 масовану ракетну атаку Росії. Окупанти підняла в повітря авіацію, а в море вийшли російські кораблі з ракетами "Калібр".

Загарбники завдали удару по критичній інфраструктурі в Харкові. Крім того, вибухи прогриміли на Запоріжжі, Одеській області, Івано-Франківщині, Львівській області, а також у Вінниці, Хмельницькому, Кривому Розі, столиці та Київській області.

Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що о 10:18 дві російські крилаті ракети"Калібр" перетнули кордон України з Молдовою. Вже приблизно о 10:33 вони перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.

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