Сьогодні у місті можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Російські загарбники завдали удару по критичній інфраструктурі у Харкові. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Близько 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова", - заявив міський голова. Він зазначив, що сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Оновлено 11:09. За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, що стався близько 10.30 ранку в Харківському районі, поранення отримали 7 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Ці дані уточнюються, заявив голова Харківської ОВА Синєгубов.

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Нагадаємо, вранці 10 лютого в Україні оголошено повітряну тривогу. РФ підняла в повітря авіацію, а в море вийшли російські кораблі – носії ракет "Калібр".

Росія атакувала Харків та область о 4 ранку 10.02.2023

О 4:00 ранку було завдано ударів по Харкову та області. Тоді міський голова Ігор Терехов заявив про те, що ворог цілиться в об'єкти критичної інфраструктури.

"Можливі перебої з електрикою, водо- і теплопостачанням. Про жертви й руйнування інформація поки уточнюється", - написав він.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в Харкові та області було зафіксовано близько 10 вибухів.

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