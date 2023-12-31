Микола Олещук нагадав, що у 2024 році партнери передадуть літаки для ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у небі над Україною знищено понад 1700 російських ракет різних типів.

"Хоча сьогодні традиційно підбивають підсумки поточного року, я озвучу деякі вражаючі цифри саме з початку повномасштабного вторгнення окупанта", - йдеться у повідомленні командувача Повітряними Силами Миколи Олещука в Telegram.

З 24 лютого 2022 року Сили оборони знищено 1709 ракет різних типів:

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Х-101/555/55 - випущено 1360, знищено 1045;

"Калібр" - випущено 834, знищено 397;

"Іскандер-К" - випущено 154, знищено 62;

дрони Shahed-136/131 - випущено 3940, знищено 3095.

При цьому військовий вказав, що сили ППО збивають близько 86% всіх повітряних цілей.

Крім того, Олещук нагадав, що збито 329 літаків та 324 вертольоти Російської Федерації, які тероризували українців.

Також авіація Повітряних Сил ЗСУ здійснила понад 16 тисяч вильотів:

7 600 - на вогневе ураження;

8 600 - на винищувальне авіаційне прикриття.

"Наші пілоти відправили слідом за "російським військовим кораблем" ще кілька плавзасобів противника, і вдарили в їх основне лігво - штаб Чорноморського флоту Росії! Завдаючи болючих ударів по військових об'єктах, засобах ППО, живій силі і техніці противника, українські пілоти найбільше прагнуть наступного року робити свою справу ще ефективніше", - підкреслив командувач ПС ЗСУ.

Також він нагадав, що в 2024 році Україна отримає Західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського і французького виробництва, що допоможе боротися з ворогом, звільняти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху.

Війна в Україні - підсумки майже двох років боїв

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що з вересня 2022 року російські війська випустили по Україні понад 3800 ударних дронів.

Крім того, він зазначив, що з початку повномасштабної війни Росія використала проти України понад 7500 ракет всіх типів. Він зазначив, що комплекси Patriot з 4 травня 2023 року збили вже 15 російських ракет "Кинджал" в Україні.

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