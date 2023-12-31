Україна продовжує посилювати ППО.

З вересня 2022 року російські загарбницькі війська випустили по Україні понад 3800 ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це розповів спікер Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. "Саме дронів-камікадзе по території нашої держави, якщо вже оновлювати інформацію, десь близько 3800 запущено з вересня минулого року, коли почали застосовувати ударні БПЛА", - сказав він.

Ігнат додав, що за цей час українські Сили оборони збили близько 3000 дронів-камікадзе. "Є над чим замислитися. Нам все ще потрібно більше систем, які працюватимуть проти ударних БПЛА", - зазначив речник Повітряних сил.

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Минулої ночі окупанти протягом годин тероризували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Повітряні сили повідомили, що БПЛА були запущені з території Росії та окупованого Криму. З 49 випущених дронів українськими бійцями було збито 21.

Вранці військові зазначили, що більша частина безпілотників була націлена на передню лінію української оборони, а також на цивільні, військові та інфраструктурні об’єкти Харківської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

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