Зазначається, що так званий "великий" весняний наступ РФ "наближається до кульмінації", що викликає "значне занепокоєння".

Російські ЗМІ та військові блогери "зі значним занепокоєнням" реагують на уповільнення наступу армії РФ в Україні. Все частіше звучать заяви про український наступ.

Аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив 24 березня, що Москві відомо про підготовку контрнаступу Сил оборони України. При цьому він запевнив, що російський генштаб готує відповідні заходи.

На думку експертів, так званий "великий" весняний наступ РФ "наближається до кульмінації, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення російських операцій і можливість України перехопити ініціативу зі значним занепокоєнням".

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"Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або почати нові наступальні операції, і малоймовірно, що такі сили існують в достатньому обсязі для того, щоб зробити і те, і інше" – підсумувалии аналітики.

Контрнаступ української армії - що відомо

Україна накопичує сили і готує наявну техніку до контрнаступу, який може статися в квітні-травні.

При цьому президент Чехії Петро Павло вважає, що у ЗСУ буде тільки одна спроба для наступу. За його словами, у західних союзників може не вистачити ресурсів для нових масштабних операцій.

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