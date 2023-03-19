На його думку, багато країн в цей період будуть переживати втому від війни.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що в України цього року буде тільки одна спроба контрнаступу. Для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів, сказав він в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Павел очікує, що контрнаступ ЗСУ має відбутися протягом декількох місяців: "Вікно можливостей відкрито в цьому році. Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги буде вкрай складно".

На його думку, багато країн в цей період будуть переживати втому від війни, що позначиться і на рівні військової підтримки України.

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"Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому, якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступне буде вкрай складно", - висловився Павло.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Напередодні речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що весняний контрнаступ України "відбудеться тоді, коли будуть всі необхідні складові".

За даними Politico, США посилено споряджають Україну до майбутніх широкомасштабних боїв важкою технікою і боєприпасами. Вашингтон очікує початок операції до кінця травня.

Зараз же ЗСУ зв'язали весь наступальний потенціал росіян на Донбасі, в тому числі на Бахмутському напрямку. Це викликає у пропагандистів побоювання, що в разі контрнаступу ЗСУ у РФ не буде належної сили, щоб відбитися.

Як зазначив аналітик Іван Киричевський, в цих боях загинуло стільки окупантів, що їхньої кількості цілком могло вистачити на ще один похід на Київ.

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