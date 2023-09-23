На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.

Українські військові продовжують наступати на півдні та сході. Зокрема, в районі Вербового Запорізької області наразі Сили оборони витісняють росіян із займаних позицій та закріплюються на нових рубежах.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, наразі оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Так, на Лиманському напрямку ЗСУ успішно відбили атаку російських окупантів в районі Білогорівки Луганської області, а на Мар’їнському - 9 атак ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, однак це їм не вдалося. Натомість окупанти завдали авіаційного удару в районі цього населеного пункту.

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Водночас, на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці наразі успішно тримають оборону на зайнятих рубежах.

Наразі Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а також наступальні (штурмові) дії на Бахмутському. Там ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, а також виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

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Як повідомляв УНІАН, раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни прорвали оборону у Вербовому Запорізької області. Він зазначає, що українські захисники на Запорізькому напрямку продовжують наступати та прогнозує ще більший прорив у майбутньому.

Раніше в Генштабі повідомили, що російські окупанти вчора здійснили 12 невдалих спроб витіснити ЗСУ з позицій біля Мар’їнки та Красногорівки. А на Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

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