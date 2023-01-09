За його словами, звільнення Криму - лише питання часу.

Росія вже готова тікати з Криму, тому цей шлях потрібно пройти "до кінця".

Про це заявив Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. Він припустив, що після того як Крим перейде під тотальний вогневий контроль України, окупанти почнуть тікати з півострова.

"Коли ми говоримо про Росію - це зграя, яка атакує великою кількістю. Якщо ти один, ти можеш програти. А ми ж не одні. І зграя дуже швидко розуміє, що прийшов мисливець, який може дуже ефектно прорідити цю стаю. Тому вони дуже ефектно будуть тікати з Криму", - сказав він.

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На думку Подоляка, звільнення Криму - це питання часу. Також радник голови ОП підкреслив, що у цій війні необхідно дійти до кінця.

"Не треба, щоб наші діти, які сьогодні сидять у бомбосховищах, через 3-5 років заплатили ще одну ціну. Щоб вони потім вмирали за право держави існувати. Тому ми сьогодні підписали такий "контракт", що або ми сьогодні доходимо до кінця, і тоді наші діти живуть у крутій країні, або ми маємо шукати собі інше місце життя, бо тоді України не буде", - додав він.

Подоляк додав, що Україна точно дійде до кінця, точно буде на набережній в Ялті, а росіяни точно будуть тікати.

"Тому що Росія вже готова втікати. Просто вони ще не вийшли зі стану алкогольного сп'яніння тотального. Тому вони вийдуть, подивляться по сторонам і зрозуміють: або ти втікаєш, або ти вмираєш", - підкреслив він.

Звільнення окупованих територій

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав майбутньою перемогою України вихід на кордони 1991 року.

Крім того, він заявив, що цей рік принесе Україні перемогу, а Російській Федерації - трансфер влади.

На думку генерала США у відставці Бена Ходжеса, Україна зможе звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо їй нададуть необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що "губернатор" Севастополя вже почав вивозити своє майно за кордон.

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