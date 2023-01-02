При цьому він наголосив, що це може відбутися й раніше, але є умови.

Україна звільнить тимчасово окупований Росією з 2014-го року Крим до кінця серпня за умови, що західні партнери продовжать надавати їй допомогу та збережуть санкції проти країни-агресора.

З таким прогнозом виступив генерал США у відставці Бен Ходжес, який активно коментує хід війни в Україні. Відповідний пост він залишив у своєму твітері.

При цьому він наголосив, що звільнення Криму може відбутися й раніше, якщо нашій державі нададуть високоточну зброю більшої дальності.

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Годжес також ретвінув карту, на якій позначено окуповані Росією території України станом на кінець 2022-го, наголосивши, що "це все, що контролює Росія після 8 років і з усіма перевагами".

Сценарії повернення Криму: останні заяви

Україна звільнить усі захоплені Росією території, а окупований Крим буде повернутий комбінованим шляхом – військовою силою та дипломатією.

З такою заявою напередодні виступив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, коментуючи побоювання політиків і експертів країн Заходу щодо того, що Крим є "червоною лінією" і виключно дипломатичною історією.

Водночас видання NBC News вважає, що Україна має військовий потенціал, щоб повернути собі Крим, але це може підштовхнути Путіна до застосування ядерної зброї.

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