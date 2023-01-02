Зазначається, що російські окупанти не почуваються в безпеці на українському півострові.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв почав вивозити своє майно за кордон. Також він вивіз з Криму дітей та тварин.

За даними Центру національного опору, гауляйтер вибрав в якості "притулку" Кіпр.

"Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх сімей і у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять в те, що "Росія тут назавжди", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують мародерствувати, а своїх родичів вивозять якнайдалі.

Звільнення Криму - що відомо

Наприкінці листопада минулого року радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Україна через шість місяців поверне півострів.

При цьому NBC News пише, що у Києва є військовий потенціал, щоб повернути Крим, але Путін може застосувати ядерну зброю.

Також генерал США у відставці Бен Ходжес спрогнозував, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця літа 2023 року.

Крім того, на тлі розмов про звільнення півострова у Криму часто лунають вибухи. Одним з найгучніших інцидентів став вибух на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року.

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