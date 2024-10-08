Під час таких запеклих боїв неможливо стверджувати, що вдалося вивезти 100% поранених, зазначив полковник.

Під час запеклих боїв за Вугледар під вогнем росіян проводилась евакуація поранених українських бійців, але, на жаль, вивезти всіх не вдалося.

Про це розповів полковник Збройних сил України, новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Олександр Охріменко "Главкому". За його словами, якщо бути об’єктивним, під час таких запеклих боїв неможливо стверджувати, що вдалося вивести 100% поранених.

При цьому під щільним ворожим вогнем противника, під час дуже активних бойових дій евакуація все-таки здійснювалася - частину поранених вдалося вивезти засобами медичних підрозділів. Окрім того, залучилися бойові машини піхоти підрозділів, які в цьому допомагали:

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"На жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати. Під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі. Під час маневрової оборони та виходу з боєм справді всіх вивезти не вдалося".

Важливі новини - Вугледар у центрі уваги

Нагадаємо, наприкінці вересня боєць з 72-ї окремої механізованої бригади, яка в той час боронила Вугледар Донецької області, звернувся у ЗМІ та розповів про критичну ситуацію в місті.

Військовий сказав, що у Вугледарі ситуація надзвичайно критична, а "командування дозволу на відхід не дає". При цьому, за його словами, бригада має дуже великі втрати, що спричинило "несвоєчасне реагування вищих командирів". Він розповів, що заблоковані підʼїзди до Вугледара та евакуація, а єдиний піший шлях виходу перебуває під вогневим контролем армії РФ.

Військовослужбовець також наголосив, що в місті дуже багато поранених, евакуація "середніх" - неможлива, та він не впевнений, що поранені зможуть вийти з міста.

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