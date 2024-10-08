Реальні втрати російських морпіхів значно перевищують офіційні дані росЗМІ.

У запеклих боях за Вугледар Донецької області, який нещодавно довелось залишити ЗСУ, загинули сотні російських окупантів лише за кілька днів у боях з 72 окремою механізованою бригадою імені Чорних запорожців - розповів полковник Олександр Охріменко, який очолити легендарну бригаду.

За його словами, згідно з даними повітряної розвідки та командирів підрозділів, лише за кілька днів під час зіткнення з "Чорними запорожцями" агресор втратив понад чотири сотні солдатів та десятки одиниць озброєння та техніки.

"За 28 вересня-2 жовтня знищено понад 400 російських військовослужбовців - це буквально за кілька днів штурмів противника на позиції нашої бригади. Крім того, за ці чотири дні тільки на напрямку дій одного з батальйонів, а саме на південно-східному напрямку міста Вугледар, було знищено понад 50 одиниць техніки. Посаджено і збито, заглушено системами радіоелектронного захисту близько 500 ворожих БпЛА", - розповів військовий.

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За даними російських ЗМІ, протягом 2022-2023 років, відколи "Чорні запорожці" тримали оборону Вугледара, дві бригади морської піхоти РФ втратили там понад 2100 солдатів. Однак, на думку Охріменка, за цей період противник втратив більше в три-чотири рази. Водночас він звертає увагу, що за два роки в районі Вугледару не завжди були такі активні бойові дії, як в останній місяць.

Війна в Україні - бої за Вугледар

Нагадаємо, у Військово-морських силах ЗС України вважають дурістю залучення Росією морських піхотинців як звичайну піхоту, як це сталося у боях за український Вугледар. Зокрема, за даними російських ЗМІ, з урахуванням важкопоранених, загиблих і зниклих безвісти тільки 155-та і 40-та бригади морської піхоти могли втратити під Вугледаром понад 2100 осіб. За словами Плетенчука, для росіян використовувати елітні підрозділи - стала практика, хоча ці підрозділи заточені під інші речі, використовувати їх як звичайні мотопідрозділи - це як "мікроскопом цвяхи забивати".

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