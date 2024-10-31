Відповідні навчання ворог вже провів на одному з полігонів на окупованій території.

Російські окупаційні війська на Времівському напрямку готуються до наступу на броньованій техніці. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою, повідомив в коментарі LIGA.net речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки.

Як він розповів, застосування бронетехніки для підтримки живої сили планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області. Відповідні навчання ворог вже провів на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Крім того, загарбники готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.

"У сучасній війні техніка – це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", – заспокоїв речник.

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Водночас, за словами Волошина, окупанти продовжують використовувати багі та мотоцикли для швидкого пересування між позиціями та доставки особового складу та певних видів озброєння. Це дозволяє також противнику швидко пересуватись і не підриватись на мінних полях. Однак по них ефективно відпрацьовують безпілотники ЗСУ.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Нещодавно видання The Economist із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що російські окупаційні війська націлилися на Запоріжжя і можуть розпочати наступ на це місто.

Раніше Волошин зазначав, що на півдні Силам оборони України протистоїть угруповання російських окупаційних військ, що складається з близько 200 тисяч осіб.

Навколо Запоріжжя та уздовж ліній оборони в Запорізькій області зводиться "справжня фортеця". Таку заяву зробив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. Укріплення зводяться під постійним контролем українських військових. Вони підказують цивільним підрядникам, що і де будувати.

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