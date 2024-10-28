Зазначається, що укріплення зводяться під постійним контролем українських військових.

Навколо Запоріжжя та уздовж ліній оборони в Запорізькій області зводиться "справжня фортеця". Таку заяву зробив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

"З міркувань безпеки я не хотів би озвучувати цифри, які стосуються зведення фортифікацій. Але постійно ведеться будівництво цих споруд", – зазначив він в етері Новини.LIVE.

Зазначається, що укріплення зводяться під постійним контролем українських військових. Вони підказують цивільним підрядникам, що і де будувати.

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"Ми виконуємо всі необхідні завдання щодо оборони і зведення фортифікаційних споруд, ліній оборони навколо Запоріжжя та взагалі упродовж Запорізької області. Ворог не пройде. Міцні фортифікаційні споруди, постійна комунікація цивільних, влади з військовими. Це та синергія, яка дозволить збудувати навколо Запоріжжя та вздовж лінії оборони в Запорізькій області справжню фортецю", – констатував Коваленко.

Загроза наступу РФ на Запоріжжя

Нещодавно видання The Economist із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що російські окупаційні війська націлилися на Запоріжжя і можуть розпочати наступ на це місто.

Колишній спікер Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що загроза наступу РФ у Запорізькій області є реальною. Проте, на його думку, ворогу навряд чи вистачить ресурсів для відкриття нової лінії фронту.

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