Сергій Череватий зазначив, що екіпаж збитого вертольота не вижив.

Українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Перун". Екіпаж збитого "Алігатора" не вижив.

"Був збитий Ка-52. За ним намагався вилетіти інший екіпаж, але йому в підсумку вдалося відійти. Екіпаж збитого вертольота загинув", - розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що ціль відпрацювали зенітники 10 бригади.

Відео дня

"Символічно те, що під час візиту нашого президента (Володимира Зеленського – УНІАН) до Польщі, вони збили його за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Перун польського виробництва", - підсумував військовий.

У свою чергу бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" у Facebook оприлюднили відео після збиття російського вертольота Ка-52.

"Збитий черговий вертоліт при спробі авіанальоту на наші позиції. Завдяки пильності та професіоналізму наших протиповітряних підрозділів він був негайно збитий. Для евакуації першого прибув ще один смертник на вертольоті, але також був пошкоджений. На жаль встиг втекти, залишивши свого "побратима", - йдеться у повідомленні військових.

Знищення російського вертольота Ка-52 "Алігатор" - що відомо

5 квітня Міністерство оборони України повідомило, що українські воїни знищили ще одну бойову російську "пташку". Цього разу статистику ворожих втрат поповнив вертоліт Ка-52 "Алігатор".

6 квітня в ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України підтвердили ліквідацію вертольота Ка-52 і знищення двох російських БПЛА типу "Орлан" та "Supercam" російської армії.

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