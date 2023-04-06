Генштаб здивував рясним урожаєм знищеної техніки РФ на фронті, зокрема, вдалося ліквідувати літак-розвідник "Алігатор".

За минулу добу Авіація Сил оборони ЗСУ завдала нових нищівних ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Всього вдалося реалізувати 17 "нальотів", йдеться у ранковому зведенні Генштабу у Facebook. Зокрема, там підтвердили ліквідацію ворожого гелікоптера Ка-52, а також повідомили про знищення 2 російських БПЛА типу "Орлан" і "Supercam".

Зі свого боку ракетні війська та артилеристи "відмінусували" 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби армії РФ.

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ЗСУ стримали нові атаки противника - що відомо

Нагадаємо, що сьогодні зранку Генштаб ЗСУ традиційно розповів про події та зміни, яких за останню добу зазнав фронт. Так, стало відомо, що за останні 24 години війська України стримали понад 60 атак армії РФ на різних напрямках фронту.

Там уточнили, що наразі найжорстокіші сутички відбуваються на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та біля Мар'їнки.

Загалом протягом 5 квітня окупанти здійснили 3 ракетних атаки по Україні та 29 авіаційних ударів, а також 51 обстріл із РСЗВ.

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