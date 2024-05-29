Загинули щонайменше двоє людей.

У вівторок, 28 травня, російська загарбницька атакувала Торецьк на Донеччині трьома авіаційними бомбами.

Як повідомляють у Офісі Генерального прокурора, житловий квартал в центральній частині міста обстріляли близько 18:00. Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.

Місцевий мешканець та його дружина отримали несумісні з життям тілесні ушкодження. Троє жінок віком 24, 53 і 63 років постраждали, їх госпіталізували. Остаточну кількість загиблих встановлюють.

Відео дня

За попередіми даними, російські війська застосували для атаки бомби "КАБ-250". Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України)

Удари РФ по Україні: останні новини

Вчора у Збройних силах України розповіли, що окупаційні війська знищують Вовчанськ керованими авіабомбами та вогнеметними системами ТОС2 "Сонцепьок".

Також повідомлялося про гучний вибух в Одесі. У прокуратурі повідомили, що було завдано ракетного удару по припортовій інфраструктурі.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, окупанти застосували дві балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер". "Приліт" був один.

Вас також можуть зацікавити новини: