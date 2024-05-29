У вівторок, 28 травня, російська загарбницька атакувала Торецьк на Донеччині трьома авіаційними бомбами.
Як повідомляють у Офісі Генерального прокурора, житловий квартал в центральній частині міста обстріляли близько 18:00. Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.
Місцевий мешканець та його дружина отримали несумісні з життям тілесні ушкодження. Троє жінок віком 24, 53 і 63 років постраждали, їх госпіталізували. Остаточну кількість загиблих встановлюють.
За попередіми даними, російські війська застосували для атаки бомби "КАБ-250". Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України)
Удари РФ по Україні: останні новини
Вчора у Збройних силах України розповіли, що окупаційні війська знищують Вовчанськ керованими авіабомбами та вогнеметними системами ТОС2 "Сонцепьок".
Також повідомлялося про гучний вибух в Одесі. У прокуратурі повідомили, що було завдано ракетного удару по припортовій інфраструктурі.
За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, окупанти застосували дві балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер". "Приліт" був один.