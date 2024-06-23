Про це мож свідчити збільшення активності на напрямку Торецьк-Горлівка, де протягом року було спокійніше.

Російські війська нарощують темпи своїх атак у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність на півночі Харківської області. Це може свідчити про підготовку до літнього наступу або його початок.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. На думку експертів, наступ росіян на Харківщині має на меті насамперед зафіксувати та відволікти ЗСУ, щоб дати можливість окупантам активізуватися на інших ділянках фронту.

Зокрема, загарбники збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка в ніч на 18 червня і підтримували відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці з 19 по 22 червня. Ворог навіть здобув кілька тактичних перемог на цій ділянці.

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Ця активізація та інтенсифікація привертають увагу, оскільки протягом цього року росіяни не проявляли активності на цій ділянці. При цьому на півночі Харківщини темпи операцій різко знизились.

Українські джерела також підтверджують, що деякі українські підрозділи перекинули на Харківський напрямок з Донецької області, тому окупанти можуть використовувати цю передбачувану слабкість українських позицій для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка.

Крім того, противник підтримує високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки і можуть незабаром посилити атаки. Все залежить від того, чи російське командування визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу тут до того, як Сили оборони передислокують резерви назад у Донецьку область.

Як зазначається, літній контрнаступ, ймовірно, буде зосереджений на сході України, після наступу на півночі. Останній же мав на меті розтягнути обмежені ресурси України.

Наступ РФ - що відомо

Серед експертів та ЗМІ давно шириться інформація про можливий наступ російських військ на фронті. Спочатку припускалось, що гарячим напрямком можуть стати Харківська та Сумська область.

Згодом стало відомо, що російські окупанти намагаються вивести частину підрозділів з району Вовчанська через втрату їхньої боєздатності.

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх зазначив, що загальна стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог губить свій особовий склад в безуспішних атаках і не має можливості навіть за допомогою техніки просунутися вперед

Втрати ворога серед офіцерів середньої ланки не дозволяють супротивнику здійснювати наступальні дії великими з'єднаннями. Противники можуть загнати в одну точку 100 танків, але наступати ними не здатні, поділився військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

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