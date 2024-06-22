Росія посилила тиск на Торецьк, - DeepState

Вони можуть стягнути додаткові резерви, щоб розвинути тактичний успіх, вважають експерти.

Російські загарбницькі війська посилили тиск на місто Торецьк, що у Бахмутському районі Донецької області.

Як пишуть аналітики DeepState, останніми днями новою вкрай гарячою точкою став район селища Північне (Торецька міська громада). "Достеменна причина провалу оборони поки що невідома. Станом на кінець 21 червня окупанти ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці", - йдеться у повідомленні.

Росіяни окупували селище Шуми, насосну станцію та відвал 1. Також їх помітили біля відвалу 2, зараз у тому районі не припиняються стрілецькі бої. На думку аналітиків, загарбники можуть стягнути додаткові резерви, щоб розвинути тактичний успіх. "Мета очевидна - зайняти Торецьк", - додали вони.

Відео дня

Навіщо окупантам Торецьк

Раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснював, що контроль над Торецьком дозволяє українській армії впливати на російські комунікації. За його словами, втрата міста фактично стане втратою всієї Донецької міської агломерації.

Ввечері у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що за останню добу на Торецькому напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень з військами РФ, три з них тривали. За попередньою інформацією, окупанти втратили 40 військовослужбовців, також було пошкоджено артустановку та один танк.

Вас також можуть зацікавити новини: