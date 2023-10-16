За минулу добу на Бахмутському напрямку ліквідовано понад 150 окупантів.

Сили оборони України й надалі продовжують просування на Бахмутському напрямку, російські загарбники зазнали серйозних втрат.

Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". За його словами, Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, але обороняються на Куп'янському і Лиманському, бо ворог продовжує наступальні дії.

"На Бахмутському напрямку продовжуємо рух, зокрема, у напрямку Горлівки. Там маємо успіхи, та ще відбулося 7 бойових зіткнень, в ході яких було ліквідовано 157 окупантів. Знищили один "Піон" з калібром 203 мм, один "Град" та дуже багато різної техніки, ствольних та реактивних систем залпового вогню, серед яких гармати Д-30, Д-20, та знищили 28 FPV-дронів, що є дуже високим показником", - сказав Євлаш.

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Він зазначив, що вчора поблизу Куп'янська було відбито 15 атак противника та знищено 23 зразки ворожої техніки та озброєння. Це 8 танків Т-72, 8 одиниць бойової броньованої техніки, серед яких чотири БМП-1, дві БМП-2 та дві МТ-ЛБ. Також українські військові відпрацьовують мінометні розрахунки ворога - завдано удари по одному 82-мм та одному 120-мм мінометам. Вчора ворога понад 300 разів завдав ударів саме з мінометів.

Також 25-та Повітряно-десантна бригада збила ворожий гелікоптер Мі-8. Цей гелікоптер залетів у зону досягнення української ППО. Гелікоптер був повністю знищений пострілом з протитанкового ракетного комплексу разом з особовим складом.

Ще українським воїнам вдалося ліквідувати російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле".

Євлаш також розповів, що у ворога залишається багато оснащення, зокрема, багато різних танків, бойових броньованих машин та артилерійських систем. Також ворог має перевагу в авіації і постійно завдає удари з Су-35 і Су-25.

"У ворога є багато танків. Переважно це типу Т-72. Інколи трапляються Т-90 - ми бачили як вони під час прориву вражаються нашими "Стугнами". Однак, поряд з цим, ми бачимо затикання дірок мобілізованим особовим складом, який не навчений, або має дуже низькі фахові здібності", - сказав Євлаш.

Він зазначає, що ворог має проблеми із новими зразками озброєння, бо на виробництво впливають санкції та інші чинники, які не дозволяють регулярно замінювати стволи, які зношуються.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального Штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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