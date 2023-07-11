Знищено 77 окупантів та чимало ворожої техніки.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Українські військові контролюють усі входи та виходи з Бахмута.

В ефірі телеканалу FREEДОМ він зауважив, що Сили оборони зайняли стратегічні висоти під Бахмутом, через що окупанти опинилися у пастці. За його словами, ворог робитиме все, щоб протриматися, але всі загарбники будуть знищені нашими військовими.

Череватий наголосив, що бездарне управління військового командування країни-агресорки продовжує відправляти громадян Росії на забій у Бахмут.

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"З огляду на їхню зацикленість на цьому місті-символі та небажанні військово-політичного керівництва діяти згідно з військовою логікою, а не виключно з логіки військово-політично-пропагандистської, я думаю, що вони будуть робити все, щоб триматися до останнього. Тому вони перекидатимуть резерви туди — десант, мотострілецькі підрозділи, щоб максимально зробити все, щоб утримати місто… У будь-якому випадку вони будуть знищені", – додав він.

Щодо ситуації на Бахмутському напрямку, за словами Череватого, противник завдав ударів з артилерії 397 разів. Протягом дня там відбулися чотири бойових зіткнення.

"Знищили 77 окупантів, 162 отримали поранення. Знищені ворожі БМП, три артилерійські гармати, самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С", три реактивні системи залпового вогню "Град", чотири дрона типу "Зала" та дрон-камікадзе", – підсумував речник Східного угруповання військ.

Втрати ворога на Бахмутському напрямку

Під Бахмутом воїни третьої окремої штурмової бригади розгромили підрозділи 83 десантно-штурмової бригади окупантів. Було було повністю знищено взвод ворога, у полон потрапили ще 10 російських окупантів. Також на металобрухт перетворили чимало одиниць ворожої техніки.

Крім того, за інформацією партизанського руху "Атеш", у Бахмуті розбили загони Кадирова. Йдеться про десятки вбитих та поранених.

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