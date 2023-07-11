Дівчина на початку повномасштабного вторгнення РФ записалася у добровольці.

На фронті загинула бойовий медик зі Львова Наталія Депа.

Про це написав у Facebook її брат Іван. "Вибач, що був не дуже хорошим братом, вибач, що часто творив різні погані речі, вибач, що багато чого не сказав. Ти назавжди в моєму серці, моя люба сестричка", - поділився він.

Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (USAVA) також повідомила про загибель Депи. За даними Асоціації, чудовий спеціаліст загинула на фронті під Бахмутом. Дівчина закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій. На сторінці університету у соцмережах згадують свою студентку і висловлюють співчуття рідним.

"На початку повномасштабного вторгнення дівчина записалася у добровольці та пішла на фронт разом з батьком і братом. Була бойовим медиком 218 окремого батальйону 125 ТрО. Наталя лікувала наших воїнів та рятувала їм життя, ризикуючи своїм. Як розповідають друзі, завжди була усміхненою, доброю, веселою та мала хоробре серце", - йдеться у повідомленні USAVA.

У соцмережах повідомляють, що до війни Депа була власницею Центру косметології та лазерної епіляції.

Війна в Україні - важливі новини, які варто знати

Вранці 11 липня Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші воїни ведуть контрнаступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Супротивники на Бахмутському напрямку зазнають величезних втрат. Також заступник міністра борони Ганна Маляр повідомляла, що на півдні України російських окупантів гине у понад п'ять разів більше, ніж наших захисників. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 11 липня 2023 року становлять приблизно 235 020 окупантів.

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