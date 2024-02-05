На Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках кардинальних змін у порівнянні з ситуацією на минулому тижні немає.

На Бахмутському напрямку ворог намагається перейти на локальні штурми і малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів йде на так звані "м'ясні штурми". Про це розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у порівнянні з минулим тижнем ситуація на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках не зазнала кардинальних змін. За словами Євлаша, наразі по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" зберігається стала ситуація. Оперативна обстановка залишається напруженою, проте контролюється нашим командуванням та керівництвом підрозділів, які виконують завдання на напрямках.

"Що стосується Бахмутського напрямку, ворог там намагається переходити до локальних штурмів. Безуспішних штурмів. Зараз дуже складна погода, що ускладнює переміщення і техніки, і піхоти. Все залишається так, як і було (минулого тижня) – малі піхотні групи під прикриттям спочатку артилерії, а потім вже FPV-дронів виходять на так звані "м'ясні штурми", які вражаються нашими піхотинцями, нашою артилерією, нашими операторами безпілотників та операторами дронів-камікадзе", – зазначив речник.

Так, за його інформацією, за минулу добу противник завдав 71 удар дронами-камікадзе по позиціях українських захисників у районі Бахмута та провів 406 обстрілів, використовуючи різні системи озброєння та військової техніки, серед яких танки, артилерія, ПТРК, різного типу стрілецька зброя, автоматичні станкові гранатомети та інше.

На цьому напрямку, зауважив Євлаш, за минулу добу українські військові ліквідували 92 окупанти, знищили 58 одиниць озброєння та військової техніки, переважно міномети різних калібрів, АГС, РЕБи, а також ще 44 БПЛА ворога. Крім того, нашим оборонцям вдалося виявити та знищити один склад із боєприпасами та два укриття противника.

На запитання про те, чи є ознаки підготовки ворога до активніших бойових дій на вказаних напрямках, Євлаш відповів, що наразі як такої підготовки до серйозних наступальних дій з боку росіян "ми не можемо констатувати по всіх напрямках".

"Проте, так, на деяких ділянках фронту він перекидає свої підрозділи, знімає їх з менш пріоритетних ділянок, продовжує готувати свої резерви для майбутньої участі у бойових діях. Можу сказати, що у зв’язку з великими втратами ворог, якщо раніше витрачав на підготовку своїх піхотинців 3-4 місяці, то зараз цей час скоротився удвічі", – додав Євлаш.

Він підкреслив, що наразі на ситуацію на полі бою найбільше впливає наявність безпілотних систем, бо вони зберігають життя особового складу, завдають досить потужні удари.

"І хто перший придумає, як боротися, винайде цей антидот як протидіяти БПЛА – той і буде мати домінацію на фронті", – зазначив Євлаш.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На минулому тижні повідомлялося, що на Бахмутському напрямку точаться бої, деякі позиції переходять протягом доби з рук в руки. Найгарячішими точками на сьогодні є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка.

Так, командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін зазначив, що лінія бойового зіткнення на Бахмутському напрямку дуже динамічна. За його словами, в районі Іванівського окупанти намагаються застосовувати штурмові дії з технікою, аби швидко наблизитися до позицій ЗСУ та висадити там свій десант. Однак такі спроби швидко виявляють аеророзвідкою і по ворогу завдають вогневевого ураження.

Сідорін додав, що у районі Кліщіївки ЗСУ відбили декілька позицій в результаті проведення контрштурмових дій.

3 лютого Ілля Євлаш в ефірі телемарафону зауважив, що наступ російських військ на фронті не може тривати вічно. Наразі окупантам не вистачає сил та засобів, щоб просуватися далі. Однак він попередив, що загарбників не можна недооцінювати. Попри всі недоліки, російська армія залишається досить потужною.

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