За 9 місяців після захоплення Авдіївки окупанти просунулися на 12 км на захід.

Російські окупанти захопили село Соловйове, таким чином розширивши прорив у районі Очеретиного.

Кілька днів тому росіяни прорвалися на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, тепер окупанти почали розширювати захоплену територію. Вони вже захопили село Новобахмутівка, а тепер увійшли і в сусіднє село Соловйове.

"Південніше їм вдалося перейти водну перешкоду в селі Бердичі, узяти Семенівку, а також пройти 2 км до Уманського і Яснобродівки", - йдеться в матеріалі.

Відео дня

За даними Рьопке, за 9 місяців після захоплення Авдіївки окупанти просунулися на 12 км на захід.

Ситуація в районі Очеретиного

Видання The Telegraph написало, що окупанти змогли захопити Очеретине Донецької області після відходу загартованої в боях 47-ї бригади. Однак, за даними воєнно-політичного оглядача Олександра Коваленка, окупанти контролюють тільки південну частину села Очеретине. "Очеретине повністю ще не втрачено. Там тривають бойові дії", - сказав він. Водночас, як заявив він, Сили оборони намагаються вибити звідти окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: